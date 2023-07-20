20 июля, 08:33
Атака на Крымский мост

В Новом Осколе началась церемония прощания с погибшими при теракте на Крымском мосту

Панихида проходит в храме Пророка Илии

ТАСС, 20 июля. Прощание с начальником отдела городского управления образования Натальей Кулик и ее супругом Алексеем, которые погибли в ночь на 17 июля при теракте на Крымском мосту, началось в Новом Осколе Белгородской области.

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Панихида проходит в храме Пророка Илии, рассказала ТАСС  представитель администрации Новооскольского городского округа.

"Прощание началось в храме Пророка Илии в 11 часов в Новом Осколе, после <…> пройдут похороны в селе Подольхи Новоосколького городского округа. На прощании много людей - это и сотрудники администрации городского округа, и управления образования, где Наталья Кулик работала начальником отдела. Ее супруг Алексей работал водителем", - сказала собеседница агентства. 

Теги:
РоссияБелгородская областьАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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