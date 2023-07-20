Хинштейн выступил за саморегулирование блогерского сообщества

Глава думского комитета по информполитике отметил, что вопрос правового регулирования деятельности блогеров существует довольно давно

МОСКВА, 20 ИЮЛЯ. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что в вопросе регулирования деятельности блогеров правильно было бы отталкиваться от опыта саморегулирования.

"Здесь я бы все-таки полагал правильным отталкиваться от опыта саморегулирования. У нас такие примеры позитивные саморегулирования есть. Например, на рынке так называемого инфлюенс-маркетинга создается саморегулируемая организация", - сказал Хинштейн на круглом столе в Общественной палате.

Глава профильного комитета Госдумы отметил, что вопрос правового регулирования деятельности блогеров существует довольно давно. Парламентарий напомнил, что в РФ уже ранее государством предпринималась попытка законодательного регулирования их деятельности, но норма проработала в течение нескольких лет, затем была отменена из-за нежизнеспособности.

"Любое регулирование, тем более такой сложной и неоднозначной среды <...>, требует самого серьезного анализа. На мой взгляд - это последнее дело, когда государство начинает устанавливать какие-то правила, заведомо не понимая, как эти правила будут выполняться", - сказал Хинштейн.