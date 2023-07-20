"Дежурный инспектор" Роструда предоставил россиянам более 150 тыс. онлайн-консультаций

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жители РФ обращаются по вопросам, связанным с оплатой труда, охраной труда, увольнением, временем отдыха, приемом на работу и заключением трудового договора

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сервис "Дежурный инспектор" Роструда предоставил более 150 тыс. бесплатных онлайн-консультаций по вопросам трудового законодательства. Россияне обращаются по вопросам, связанным с оплатой труда, охраной труда, увольнением, временем отдыха, приемом на работу и заключением трудового договора, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

"Сервис "Дежурный инспектор" позволяет всем желающим получить в течение одного-трех рабочих дней бесплатную консультацию по любым вопросам соблюдения норм трудового законодательства. При этом в ответ на свой вопрос пользователи получают не только краткое и понятное разъяснение, но и подробное обоснование со ссылками на статьи закона. <...> всего число таких онлайн-консультаций уже превысило 150 тыс.", - цитируют в сообщении начальника управления цифрового развития и информационных технологий Роструда Виталия Лосева.

Уточняется, что также для удобства пользователей сформирована база из более 1 000 ответов на частые вопросы, которые обновляются в соответствии с изменениями законодательства.

Портал "Онлайнинспекция.рф" содержит порядка 20 различных бесплатных сервисов, которые помогают как работникам, так и работодателям ориентироваться в сферах трудового законодательства. Помимо "Дежурного инспектора" доступен сервис самопроверки "Электронный инспектор", сервис "Памятки", сервис "Сообщить о проблеме", позволяющий направить электронное обращение в инспекцию труда, и многие другие.