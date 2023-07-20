На сайте Московского урбанфорума открыли страницу его крупнейшей площадки в "Лужниках"

В частности, в разделе опубликуют карту с ключевыми площадками, актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию о том, как добраться до конкретного места

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Страница самой крупной в этом году площадки Московского урбанистического форума, которая разместится на территории олимпийского комплекса "Лужники", появилась на сайте мероприятия. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра столицы.

"На сайте Московского урбанистического форума открылась специальная страница "Лужников". Олимпийский комплекс станет крупнейшей площадкой форума. Для жителей и гостей столицы там пройдет более 350 спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. В разделе "Лужники" уже можно найти карту с ключевыми площадками, актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию о том, как добраться до конкретного места", - говорится в сообщении.

Также там опубликуют программу мероприятий, где можно будет выбрать понравившуюся тематику. С началом форума на странице будут появляться регулярные видеодневники о работе "Лужников" в дни мероприятий. Отмечается, что для гостей готовят концерты и спектакли, тренировки со звездами спорта, красочные шоу, квесты, лекции и многое другое. На гастрофестивале можно будет попробовать блюда столичных шеф-поваров, познакомиться с коллекциями местных дизайнеров, заняться сапсерфингом и вейкбордингом в бассейнах.

"Всего "Лужниках" откроется более 30 тематических пространств, которые покажут, как развивается столица. Городские достижения представят в интерактивных павильонах "Куб" и "Цифровые технологии Москвы", в "Световом тоннеле" можно будет увидеть проекцию города будущего. Отдельные локации посвятят благоустройству парков и набережных, строительству новых станций метро и реставрации объектов культурного наследия. Все мероприятия можно будет посетить бесплатно. Для некоторых потребуется регистрация, которую откроют на сайте в ближайшее время", - уточняется в сообщении.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября 2023 года на нескольких площадках столицы: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.