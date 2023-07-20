Почти 270 млн пассажиров воспользовались поездами ЦППК за полгода

Чаще всего электропоездами ЦППК пользовались на Ярославском направлении

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) за 6 месяцев 2023 года перевезла около 270 млн пассажиров, что на 2,2% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"По сравнению с аналогичным периодом 2022-го за полгода компания перевезла на 2,2% пассажиров больше - 267,6 млн человек. Чаще всего электропоездами ЦППК пользовались на Ярославском направлении - здесь за 6 месяцев совершено 52 млн поездок", - значится в сообщении.

Там уточняется, что в тройку лидеров также вошли Казанское и Курское направления, ими воспользовались 40 млн и 33 млн пассажиров соответственно. Самым популярным днем для путешествий за полгода стало 26 мая, когда услугами компании воспользовались сразу 2 млн человек.

"ЦППК - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик страны. На долю компании приходится более 90% перевозок в Москве и свыше 60% - во всей Российской Федерации. В прошлом году она перевезла почти 542 млн пассажиров - на 20 млн больше, чем в 2021-м", - заключили в пресс-службе.