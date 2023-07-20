Собянин: в Москве завершили восстановление Воробьевского пруда рядом с Дворцом пионеров

Мэр столицы добавил, что также проводятся работы на 16 прудах-регуляторах в районе Марьино

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Работы по восстановлению Воробьевского пруда рядом с Дворцом пионеров в Москве завершены. Об этом сообщил в четверг в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Экологической реабилитации водоемов уделяем особое внимание. В этом году реализуем несколько крупных проектов. Уже завершили восстановление Воробьевского пруда недалеко от Дворца пионеров. Очистили акваторию, отремонтировали береговую полосу, обновили конструкцию водоема. Высадили разные водные растения: ирисы, кувшинки, тростник", - написал мэр.

Он добавил, что проводятся работы на 16 прудах-регуляторах в районе Марьино. Очищаем водоемы от ила, укрепляем берега габионами. Параллельно ремонтируем 15 пешеходных мостов через пруды.

"На прилегающей территории сделаем удобные дорожки и современное освещение, высадим деревья и кустарники, разобьем газон и клумбы с многолетниками. Обустроим места тихого отдыха, 29 детских и спортивных площадок. Появится и зона для выгула собак", - отметил Собянин.

Он также сообщил, что по просьбе жителей ведутся работы по созданию новой инфраструктуры в парке "Долгие пруды" в районе Северный. "Благоустроим территории возле прудов. Сделаем две смотровые площадки, с которых откроется хороший вид. Важная часть проекта - обновление маршрутов для неспешных прогулок и транзитных дорожек к Новодачному шоссе", - заключил мэр.