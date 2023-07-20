Сотрудников пресс-службы УПЦ не пропустили на заседание суда по делу Киево-Печерской лавры

Всех остальных журналистов запустили, сообщил семинарист Михаил Працюк

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств не пропустили на заседание Хозяйственного суда Киева, где рассматривают дело о выселении монахов из обители, не только насельников монастыря, но и сотрудников пресс-службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил семинарист, ведущий прямых эфиров УПЦ Михаил Працюк.

"Лаврскую прессу не пускают, дискредитируя по религиозному признаку, - сказал он на видео, которое опубликовал в Telegram-канале. - Всех остальных журналистов, которые пришли, запустили. Прессу лавры не пускают".

По его словам, входу препятствуют не только приставы, но и полицейские. Также у здания суда, чтобы поддержать монахов, находятся прихожане УПЦ. Братия монастыря, которую также пока не пустили в здание суда, читает молитвы.

Как сообщал адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявления о допуске на заседание поданы заранее. По его информации, монахов и прессу УПЦ все же пустят в здание. В настоящее время в суде ищут вместительный зал, хотя заседание должно было начаться еще в 10:30.

В четверг в Хозяйственном суде Киева должно пройти заседание по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ о выселении монахов из монастыря. Это будет первое заседание после того, как суд перешел к рассмотрению иска по существу. Перед этим трижды принимались решения о переносе. Четыре раза переносились заседания и по иску УПЦ к заповеднику, пока суд не перешел к рассмотрению дела по существу.