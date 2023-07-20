Госдума может на следующей неделе обсудить увеличение штрафов за неявку по повестке

Согласно графику работы палаты, пленарные заседания запланированы на 25 и 26 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума может обсудить законопроект, который содержит в том числе поправки об увеличении до 50 тыс. рублей штрафов за неявку гражданина без уважительной причины по повестке в военкомат, на одном из пленарных заседаний на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я думаю, что мы на ту неделю [поставим законопроект на рассмотрение], да. <…> Может быть, даже разнесем второе и третье [чтение]", - сказал Крашенинников, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно графику работы палаты, пленарные заседания запланированы на 25 и 26 июля.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ряд поправок ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу. В частности, изменения предлагается внести в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). В настоящее время по ней предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей. Рекомендованными поправками штраф за неявку гражданина без уважительной причины по повестке военкомата предлагается увеличить до 50 тыс. рублей.