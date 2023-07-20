20 июля, 09:02

В Москве в "Лужниках" пройдет фестиваль в честь дня рождения проекта "Спортивные выходные"

Гостей олимпийского комплекса ждут тренировки по действующим направлениям проекта, спортивно-музыкальные мероприятия, арт-объекты и тематические фотозоны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Проект "Спортивные выходные" 5 и 6 августа отметит день рождения в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Гостей ждут тренировки, тематические фотозоны, арт-объекты и спортивно-музыкальные мероприятия, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"В этом году полюбившийся многим горожанам проект "Спортивные выходные" празднует свое трехлетие. Для гостей олимпийского комплекса организаторы подготовили обширную спортивную и развлекательную программу. Их ждут тренировки в режиме нон-стоп по действующим направлениям проекта, спортивно-музыкальные мероприятия, арт-объекты и тематические фотозоны, где можно сразу распечатать снимки. Отдохнуть и набраться сил между занятиями можно в лаундж-зоне", - говорится в публикации.

"Спортивные выходные" - совместный проект столичного департамента спорта и центров госуслуг "Мои документы", в рамках которого каждый может присоединиться к бесплатным тренировкам под руководством профессиональных тренеров. Занятия по йоге, растяжке, танцам, а также функциональные тренировки проходят в популярных местах Москвы - в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", в Доме культуры "ГЭС-2", на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и других площадках. 

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