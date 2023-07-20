20 июля, 09:21
Атака на Крымский мост

Поток транспорта по сухопутному коридору в Крым через новые регионы снижается

Коридор будет действовать постоянно

ДНЕПРОРУДНОЕ /Запорожская область/, 20 июля. /ТАСС/. Поток легковых и грузовых автомобилей, которые используют сухопутный коридор в Крым через новые российские регионы, идет на спад. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

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"Основной наплыв транспорта идет на спад. Все, кто хотел проехать, кто задержался в связи с ЧП на Крымском мосту, проехали либо со стороны Крыма, либо в Крым. Движение по дороге идет в штатном режиме, никаких экстраординарных ситуаций мы не видели. <...> В полном объеме отработали силовые структуры, МЧС, наш Минздрав. Я считаю, что мы справились с основным потоком", - сказал Козенко.

В среду он сообщил ТАСС, что предпринятые властями меры позволили поднять пропускную способность участка трассы М-14, по которой проходит сухопутный коридор, до 8 тыс. легковых автомобилей и 2,2 тыс. грузовиков в сутки.

Действие сухопутного коридора

Сухопутный коридор в Крым по участку трассы М-14, проходящему через новые российские регионы, будет действовать постоянно, сообщил Козенко.

"Сухопутный коридор теперь будет действовать всегда", - сказал Козенко, отвечая на вопрос, как долго будут действовать принятые властями меры по обеспечению высокой пропускной способности этого маршрута.

После теракта на Крымском мосту в новых регионах, по которым проходит сухопутный коридор, была упрощена система прохождения КПП на административных границах субъектов РФ - досмотр автомобилей проводится только при выезде из зоны СВО, отменено действие комендантского часа на трассе, что сделало возможным движение в ночное время и круглосуточную работу АЗС, придорожных кафе и месте отдыха.

"Эта ситуация позволила нам сконцентрировать наши усилия, чтобы обратить внимание на развитие дорожной сети и придорожного сервиса, обеспечить дорожными знаками блокпосты - это будет очень важно для движения в ночное время", - отметил Козенко. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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