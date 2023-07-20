В ЛНР за полгода отремонтировали на 25% больше водоводов, чем в 2022 году

По данным Минстроя республики, помощь региону в восстановлении водопроводных сетей активно оказывают субъекты РФ, взявшие шефство над городами и районами ЛНР

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Лугансквода" за полгода отремонтировали в Луганской Народной Республике (ЛНР) 40 км водоводов, что на 25% больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"В 2023 году отремонтировано около 40 км сетей. Это на 25 % больше показателей 2022 года. Работа по замене сетей продолжается", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

По его словам, помощь региону в восстановлении водопроводных сетей активно оказывают субъекты РФ, взявшие шефство над городами и районами ЛНР. Всего с их помощью в республике с 2022 года восстановлено почти 90 км водоводов, эта работа продолжается.