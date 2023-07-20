Монахов УПЦ пустили на заседание суда по делу Киево-Печерской лавры

Слушание еще не началось

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали заходить в здание Хозяйственного суда Киева, где будет рассмотрен иск заповедника "Киево-Печерская лавра" о выселении братии. Об этом сообщила пресс-служба монастыря в Telegram-канале.

Заседание должно было открыться в 10:30 мск, но в настоящий момент оно еще не началось. Монахи были вынуждены ожидать у входа в здание.

Как сообщал адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, заявления о допуске на заседание были поданы заранее.

В четверг в Хозяйственном суде Киева должно пройти заседание по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ о выселении монахов из монастыря. Это будет первое заседание после того, как суд перешел к рассмотрению иска по существу. Перед этим трижды принимались решения о переносе. Четыре раза переносились заседания и по иску УПЦ к заповеднику, пока суд не перешел к рассмотрению дела по существу.