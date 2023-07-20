Воздух в Москве в июне 2023 года был чище, чем год назад

Зафиксировано снижение концентраций загрязняющих веществ в среднем на 6%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Воздух в столице в июне 2023 года благодаря хорошим условиям рассеивания был чище, чем год назад. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году июнь не отличился сильной жарой, средняя температура не отклонялась от климатической нормы. Около двух недель в середине месяца стояла сухая погода, но интенсивные дожди впоследствии восполнили норму по осадкам. Это способствовало сохранению необходимых условий рассеивания, поэтому среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что, согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с июнем 2022 года в среднем на 6%, по сравнению с июнем 2021 года - на 15%.

"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ. Так, за 10 лет концентрации оксида углерода снизились в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 - в 1,4 раза", - добавил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.