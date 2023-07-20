Москвичи смогут проголосовать за лучшие набережные, мосты и смотровые площадки столицы

Среди предлагаемых вариантов Кремлевская, Берсеневская, Котельническая, Пресненская и другие городские набережные

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Четвертое голосование серии "Лето в Москве" открылось на портале "Активный гражданин". Жителям Москвы предлагается ответить на три вопроса и назвать лучшие набережные, мосты и смотровые площадки, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"Отвечая на первый вопрос, участники определят, какие набережные лучше всего подходят для прогулок. Среди предлагаемых вариантов Кремлевская, Берсеневская, Котельническая, Пресненская и другие городские набережные. Выбрать лучшие мосты граждане могут, ответив на второй вопрос голосования. Третий вопрос посвящен площадкам, откуда открываются захватывающие панорамные виды на Москву, например, смотровые площадки в "Зарядье", на крыше Российской академии наук, в музее-заповеднике "Коломенское", Московском планетарии и другие", - говорится в сообщении.

Жители столицы, принявшие участие во всех открытых голосованиях в проекте "Активный гражданин" в июле и августе, в том числе и в голосованиях летней серии, смогут присоединиться к акции "Лето в Москве".