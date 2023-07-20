20 июля, 09:07
Военная операция на Украине

В Кремле рассказали о командире, погибшем в ходе СВО за день до присвоения звания Героя РФ

Прощание с командиром с позывным Ташкент проходит в Тамбовской области

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Участвовавший в СВО командир с позывным Ташкент, с которым 20 июля прощаются в Тамбовской области, не дожил один день до указа президента России о присвоении ему звания Героя РФ. Об этом рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на первом форуме ветеранов боевых действий СВО.

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"Сегодня в Тамбовской области проходит прощание с одним из теперь уже легендарных командиров с позывным Ташкент, которому присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно, хотя волею судьбы он не дожил до этого своего геройского статуса один день", - сказал Новиков.

"Он был представлен к званию Героя, уже указ был на подписи, и вот он гибнет. И указ переделали с пометкой "посмертно", - добавил Новиков.

После этого он попросил почтить память погибших в ходе СВО минутой молчания. 

Теги:
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