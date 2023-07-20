В Терлецкой дубраве продолжается познавательный цикл "Беседы о Красной книге Москвы"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москвичам расскажут об обнаруженных на территории города редких растениях, а также об обитающих в столичных парках птицах. Об этом сообщает в четверг префектура Восточного административного округа.

"В Терлецкой дубраве продолжается познавательный цикл "Беседы о Красной книге Москвы", очередная встреча состоится 23 июля", - рассказали в префектуре со ссылкой на пресс-службу расположенного на востоке мегаполиса Перовского парка.

На встрече гости узнают новости птичьего мира Терлецкого лесопарка и редкие виды растений, которые были впервые обнаружены в лесопарке в 2023 году.

"Также все желающие смогут задать свои вопросы и познакомиться с печатными изданиями Красных книг Москвы и России", - отметили в префектуре.