Роскомнадзор проверяет информацию об утечке данных клиентов лабораторной службы "Хеликс"

В самой компании заявили, что информация не соответствует действительности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор проводит проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных клиентов лабораторной службы "Хеликс". Оператор данных пока не уведомил ведомство об утечке, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее Telagram-канал "Утечки информации" сообщил, что в среду в свободный доступ был выложен файл, содержащий персональные данные клиентов предположительно сети "Хеликс". По данным канала, в файле содержится 7,3 млн строк со сведениями об именах клиентов, их телефонах, адресах электронной почты, датах рождения. При этом в самой компании сообщили ТАСС, что информация об утечке данных клиентов лабораторной службы не соответствует действительности.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов лабораторной службы "Хеликс", - говорится в сообщении.

По закону о персональных данных, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. "По состоянию на 11:00 20 июля 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании", - уточнили в ведомстве.