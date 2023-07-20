20 июля, 10:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

У представительства ЕС в Ереване проходит акция протеста с требованием деблокады Карабаха

Участники акции требуют, чтобы международные организации открыли Лачинский коридор и доставили в Карабах гуманитарную помощь, которая уже собрана

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Возле здания представительства Евросоюза в Ереване проходит акция протеста в поддержку жителей Нагорного Карабаха, на которой звучат требования разблокировать Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую регион с Арменией. Демонстрацию в четверг в прямом эфире транслируют местные информационные порталы.

"Все, особенно власти страны, восхищаются тем, что ЕС направил в регион наблюдателей. Уважаемый Евросоюз, вы прибыли сюда наблюдать за геноцидом, за тем, как умирают дети, за тем, как 30 тыс. малышей живут впроголодь? Почему в отношении Азербайджана не применено ни одной санкции?" - заявил в эфире один из протестующих.

Участники акции требуют, чтобы международные организации открыли Лачинский коридор и доставили в Карабах гуманитарную помощь, которая уже собрана.

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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