Партия автобусов "Волгабас" вновь вышла на маршруты Санкт-Петербурга после проверки

Нарушений и дефектов в работе обследованной техники не выявлено

ТАСС, 20 июля. Партия автобусов от группы компаний (ГК) "Волгабас" вновь вышла на маршруты Санкт-Петербурга после успешного завершения дополнительной проверки поставленной городу техники в связи с рядом произошедших в 2023 году инцидентов и аварий с автобусами разных производителей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГК.

"Партия из 30 автобусов "Волгабас" успешно прошла в кратчайшие сроки дополнительную проверку всех конструкций и функциональных систем газомоторных автобусов в Санкт-Петербурге. Никаких критичных нарушений и дефектов в работе обследованной техники не выявлено. Соответствующие всем нормативам автобусы вновь вышли на городские маршруты. Отгрузка новой партии автобусов по согласованию с заказчиком также возобновлена в полном объеме", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время на линию вышли 17 автобусов.

Ранее со ссылкой на ГК сообщалось, что "Волгабас" совместно с эксплуатирующими организациями намеревалась провести дополнительные проверки поставляемых в Петербург автобусов.

Все инциденты, связанные с возгоранием этим летом техники "Волгабас" в Санкт-Петербурге, носили несистемный характер, они произошли во время сервисной обкатки или перегона на ремонтные работы, пассажиры не пострадали. 14 июля вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков принял решение о приостановке "Пассажиравтотрансом" эксплуатации партии из порядка 30 автобусов "Волгабас", поступивших в 2022 году, до момента исправления всех недочетов. Поляков также приостановил приемку 98 автобусов этой же марки до полной проверки соответствия техники всем необходимым требованиям.

Холдинг "БМГ" (бренд Volgabus) выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения.