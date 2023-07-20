В некоторых регионах Сибири ожидаются сильные дожди, грозы, град

Порывы ветра могут достигать 22 м/с

ТОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы, град и ветер ожидаются в ближайшие несколько дней в Томской, Кемеровской, Иркутской областях и в Хакасии. В Омской области непогоду прогнозируют уже во второй половине четверга, сообщили в региональных главках МЧС, УГМС и администрации.

"Днем 21 июля и в период с 22 по 23 июля по области и Томску ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, возможен град, порывы ветра 16-21 м/с", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как сообщило ГУ МЧС по Омской области, в этом регионе во второй половине четверга ожидаются сильная гроза, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с и кратковременные дожди. Такую же погоду прогнозируют в отдельных районах Кемеровской области, местами по Хакасии и в южном Прибайкалье 21 июля.