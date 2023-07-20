20 июля, 11:28

В Ялте недостроенную в 1990-е годы гостиницу переоборудуют под пятизвездочный отель

Предполагается, что объект сдадут в эксплуатацию в ближайшие пять лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Крыма согласовало инвестиционный проект по созданию пятизвездочного отеля на конструкциях недостроенной в 1990-е годы гостиницы в Ялте. Предполагается, что объект сдадут в эксплуатацию в ближайшие пять лет, сообщили в пресс-службе министерства.

"На месте незавершенного в 1990-е годы гостиничного комплекса, на основе существующих конструкций, предполагается возведение отельного комплекса категории "пять звезд" с собственной развитой инфраструктурой и уникальной архитектурой. Планируется, что в течение ближайших пяти лет отель будет введен в эксплуатацию. Инвестиционный проект предварительно был согласован с Министерством курортов и туризма РК. Для его реализации при содействии ведомства было одобрено проектное финансирование на уровне Министерства экономического развития РФ по программе льготного кредитования по ставке от 3% до 5% годовых по постановлению правительства РФ № 141", - говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется согласовать технико-экономические показатели и исходную концепцию с администрацией Ялты и региональным правительством, после инвестор приступит к рабочему проектированию.

Как уточнили в министерстве, также инвестор реализует инвестиционно-строительный проект реконструкции бывшего пляжа пансионата "Донбасс", получившего новое название "Изумрудный". Общая территория обновленного пляжа составит более 12,5 тыс. кв. м, он будет включать в себя пирсы, рестораны и бары, спортивную, детскую и прогулочную зоны, аттракционы. На благоустройство многофункционального пространства выделено около 400 млн рублей, ввести в эксплуатацию объект предполагается за 2 года. 

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