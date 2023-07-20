В Италии 2022 год стал самым жарким и засушливым за последние полвека

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в 2018 году

РИМ, 20 июля. /ТАСС/. Прошлый, 2022 год стал самым знойным и засушливым для Италии по итогам наблюдений с 1961 года. Как указывается в опубликованном в четверг исследовании Высшего института защиты и исследований окружающей среды (Ispra) и Национальной системы защиты окружающей среды, средняя температура была на 0,58 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2018 году, и на 1 градус выше, чем в 2021 году.

По сравнению со средними климатическими показателями 1991-2020 годов, средняя температура в Италии поднялась на 1,2 градуса. Температура, превышающая климатическую норму, регистрировалась в Италии каждый месяц, за исключением марта и апреля 2022 года. Причем в летние месяцы температура была более чем на 2 градуса выше нормы.

Помимо того, что в Италии 2022 год стал наиболее жарким, он стал и самым засушливым с 1961 года. В течение 12 месяцев выпало на 22 % меньше осадков по сравнению со средним показателем 1991-2020 годов, в период с января по июль осадков было меньше на 39 %. В северных районах осадков за год выпало значительно меньше нормы (на 33 %), тогда как на юге и островах снижение составило 13 %.

Нынешняя неделя, по прогнозам синоптиков, обещает поставить новые рекорды жары на Апеннинах. Пока сохраняется исторический рекорд, установленный в 2021 году, когда в одном населенном пункте острова Сицилия температура воздуха достигла 48,8 градусов.

В среду наивысший уровень метеопредупреждения в связи со зноем действовал в 23 городах, в четверг - в 18. На юге и в центральных регионах страны в дневные часы температура достигает около 40 градусов, в отдельных северных районах идут грозы и ураганы. Так, в северной области Венето накануне вечером выпал град размером с теннисный мяч, повредивший постройки и автомобили. Порывы ветра в некоторых районах достигали 120 км/ч, сообщает La Repubblica.

Как отмечается на сайте Ispra, 2022 год во всем мире стал пятым самым жарким годом подряд.