Виновники задержек в пути московских трамваев выплатят почти 50 млн рублей

По данным департамента транспорта города, средний ущерб при задержке трамваев на 1 час превышает 800 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Нарушители правил дорожного движения, ставшие виновниками задержек в пути московских трамваев, выплатят более 49 млн рублей. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"57 решений в пользу метро вынес суд с начала года после задержек трамваев. Нарушители выплатят более 49 млн рублей <...> за более чем 32 часа задержки движения. Средний ущерб при задержке трамваев на 1 час превышает 800 тыс. рублей", - значится в публикации.

Также отмечается, что машина может застрять на путях там, где их нельзя было пересекать, из-за невнимательности водителя может произойти столкновение с трамваем или обрыв контактной сети. При таких нарушениях юристы метрополитена всегда обращаются в суд, чтобы взыскать с виновников убытки.

"Сумма убытков определяется с учетом количества отмененных рейсов, времени задержки и числа пассажиров, которые не смогли совершить поездки. Одна из главных мер для снижения аварийности на трамвайных путях - физическое обособление путей. Уже на 18 улицах Москвы пути отделили от потока автотранспорта, это более 70% трамвайных путей города. В будущем цифра увеличится до 80%", - заключили в департаменте.