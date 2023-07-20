20 июля, 10:08

В Новокузнецке 3 сентября откроют мемориальный комплекс защитников Донбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также отметил, что в регионе уже построен мемориал Воину-освободителю

ТАСС, 20 июля. Открытие мемориального комплекса защитников Донбасса в городе Новокузнецке Кемеровской области состоится 3 сентября. Об этом сообщил в ходе первого форума ветеранов СВО, организованного фондом "Защитники Отечества" в Музее Победы, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"В городе Новокузнецке мы строим Мемориальный комплекс защитников Донбасса, и 3 сентября, ровно в годовщину гибели знаменитого командира дивизиона Донбасса Ольги "Корса" (Качуры) мы откроем мемориальный комплекс с Вечным огнем. Там будет увековечена память всех героев, которые погибли, защищая Донбасс", - сказал он.

Цивилев отметил, что в регионе уже построен мемориал Воину-освободителю. "Он сделан по примеру "Воина-освободителя в Трептов парке. Он намного больше и масштабнее", - пояснил он, отметив, что на монументе увековечены имена 30 тыс. героев Великой Отечественной войны, а теперь наносятся имена героев СВО. 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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