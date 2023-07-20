Молдавия выходит из соглашения о создании единого образовательного пространства в СНГ

Правительство страны провозгласило приоритетом членство в ЕС и намерено перейти на европейские стандарты в образовании

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Молдавия выходит из Соглашения о сотрудничестве по формированию единого образовательного пространства в СНГ, подписанного в Москве 17 января 1997 года. Соответствующее постановление одобрено в первом чтении на заседании парламента, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

Как отмечено в пояснительной записке к документу, Молдавия подписала с оговорками этот договор, который так и не нашел применения в республике. Действующее правительство Молдавии провозгласило приоритетом членство в Евросоюзе и намерено перейти на европейские стандарты в образовании.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ожесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.