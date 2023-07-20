Экс-замдиректора "Вектора" подала иск в суд для оспаривания увольнения

Елена Гаврилова была уволена 18 мая в связи с истечением срока полномочий руководителя Рината Максютова

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Бывшая заместительница директора центра вирусологии "Вектор" Елена Гаврилова, уволенная после директора Рината Максютова, обратилась в суд для оспаривания решения Роспотребнадзора о ее увольнении с должности. Рассмотрение иска началось, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Новосибирским районным судом Новосибирской области начато рассмотрение гражданского дела по иску бывшего заместителя генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Гаврилова была уволена 18 мая в связи с истечением срока полномочий руководителя Рината Максютова. Истица просит восстановить ее на работе в должности заместителя генерального директора центра.

Ранее иск в суд для оспаривания увольнения подал бывший глава центра Максютов, который покинул должность в связи с утратой доверия из-за обнаруженной в его действиях коррупционной составляющей. Дело было передано на рассмотрение из районного в областной суд из-за сведений, содержащих гостайну.

Гаврилова входит в число сотрудников "Вектора", награжденных орденом Пирогова, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.