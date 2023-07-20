В Кисловодске построят первую в регионе "умную площадку"

По словам главы курорта Евгения Моисеева, концепция фиджитал объединяет классический спорт и киберспорт

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Первую на Ставрополье фиджитал-площадку, которая объединит в себе классический спорт и киберспорт, построят в Кисловодске. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава курорта Евгений Моисеев.

"Концепция фиджитал объединяет классический спорт и киберспорт. Наша площадка будет единственной в Ставропольском крае. Развитие фиджитал-инфраструктуры осуществляется в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт", подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" и госпрограммы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта", - сказал Моисеев.

По его словам, основные денежные средства на закупку и монтаж оборудования фиджитал-площадки поступили из федерального и краевого бюджетов - порядка 90 млн рублей. Из местного бюджета более 15,5 млн рублей отправятся на софинансирование проекта в части устройства основания и сетей под спортивный объект, а также строительство лестницы к новой школе №22 по улице Замковой.

"Мы развиваем новые направления в спортивной инфраструктуре. Надеюсь, что в скором времени кибер спортсмены из Кисловодска войдут в топ лучших атлетов страны", - рассказал глава Кисловодска.