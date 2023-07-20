Мэр города Монфальконе запретила купание в море в чадре

По мнению Анны Марии Чизинт, подобные купальщицы "нарушают нормы традиционного декора"

РИМ, 20 июля. /ТАСС/. Мэр северо-восточного итальянского города Монфальконе (под Горицией) Анна Мария Чизинт издала распоряжение о запрете купания одетыми в море. Как пишет в четверг газета La Repubblica, такое решение касается мусульманских женщин, приходящих на местный пляж в закрывающей тело и голову одежде - чадре или бурке. В итальянской прессе это распоряжение получило название "анти-буркини" (от слияния двух слов: "бурка" и "бикини").

По мнению мэра, представляющей партию "Лига", подобные купальщицы "нарушают нормы традиционного декора". Мэр указала на обязательства всех граждан, в том числе иностранных, соблюдать принятые нормы и не допускать "неприемлемого поведения" в целях "защиты города". Решение мэра города, среди 30-тысячного населения которого иностранцы превысили 30%, вызвало возмущение местной мусульманской общины, а также критику коллег - мэров других приморских городов, включая Римини и на острове Искья.

Союз исламских общин Италии (Ucoii) обещал в судебном порядке оспорить распоряжение мэра Монфальконе, назвав его откровенно дискриминационным. "Если бы группа жителей Финляндии, все блондины, голубоглазые, пришли в комбинезонах для подводного плавания, это было бы тоже нарушением местного декора?" - приводит комментарий его представителей Il Messaggero.

Ранее в Италии уже предпринимались попытки ограничить ношение традиционной одежды, не характерной для культуры страны. С другой стороны, исповедующие ислам также пытались добиваться снятия распятий в школах или освобождения их детей от участия в традиционных католических праздниках, которые не разделяют.