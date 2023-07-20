МВД контролирует обстановку в РФ, несмотря на существенный некомплект личного состава

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. МВД РФ уверенно контролируют оперативную обстановку в России, несмотря на существенный некомплект личного состава. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений", - сказала она.