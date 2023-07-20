Ученые МГУ стали экспертами Летней биологической школы для одаренных детей в Адыгее

Ректор Адыгейского государственного университета Дауд Мамий сказал, что это, безусловно, повысит качество подготовки талантливых школьников

МАЙКОП, 20 июля. /ТАСС/. Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова стали преподавателями профильных Летних биологической и химической школ для одаренных детей из 10 регионов России. Они открылись на базе "Горная легенда" Адыгейского государственного университета (АГУ). Это стало возможным благодаря вступлению Адыгеи в научно-образовательный консорциум "Вернадский", опорным вузом которого в регионе стал АГУ, сообщил ТАСС в четверг ректор вуза Дауд Мамий.

"Свыше 100 одаренных детей из 10 регионов России стали участниками открывшихся сегодня на нашей учебной базе "Горная легенда" VI Летней биологической и II Летней химической школ. Все они прошли серьезный конкурсный отбор - было подано более 200 заявок из 32 регионов страны. В этом году впервые значительное число преподавателей, наставников и приглашенных лекторов школ - ученые МГУ, с которым с этого года АГУ начал реализацию мероприятий научно-образовательного концерна "Вернадский - Республика Адыгея". В этом году занятия в биологической школе ведут студенты и аспиранты МГУ, среди которых есть победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и два серебряных медалиста Международной олимпиады школьников по биологии. Безусловно, что это повысит качество подготовки талантливых ребят", - сказал он.

По словам ректора, наставниками профильных школ также стали преподаватели АГУ, образовательного центра "Полярис-Адыгея", республиканской естественно-математической школы (РЕМШ), педагоги школы №1329 и школы имени Маяковского в Москве. Все они имеют опыт по подготовке призеров и победителей финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Среди 84 участников биологической школы больше половины - школьники из других регионов. Конкурс в этом году составлял пять человек на место. Курс оказался очень востребованным среди учащихся сильных профильных школ - Физико-математического лицея-интерната Республики Коми и Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета.

"Наша команда всегда ориентируется на подготовку школьников к решению современных вызовов и модернизации образовательной программы с учетом современных трендов в науке. Мы пересмотрели образовательный курс в связи с потребностью активного школьника в межпредметных знаниях и практических навыках. Большое внимание в программе отведено работе в лаборатории, поскольку важно научить применять знания на практике, находить нестандартные решения научных задач. Впервые в программу биологической школы введен экологический модуль, разработанный командой педагогов факультета почвоведения МГУ", - отметил собеседник агентства, добавив, что занятия в школах пройдут в течение трех ближайших недель.

Учебная база АГУ "Горная легенда" расположена в 50 км от Майкопа в предгорьях региона, с 1995 года здесь проводится летние профильные школы для одаренных школьников со всей страны.