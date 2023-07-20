Из Пулково запустят прямые рейсы в Ургенч

Перевозчиком по маршруту выступит авиакомпания Centrum Air

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из петербургского аэропорта Пулково запустят в Ургенч в Узбекистане с 24 июля. Перевозчиком по маршруту выступит авиакомпания Centrum Air, полеты будут выполняться один раз в неделю, сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"C 24 июля перевозчик будет выполнять прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан). Перелеты планируются один раз в неделю по понедельникам", - рассказали в пресс-службе.

Вылет из Пулково будет выполняться в 12:20 мск, обратный рейс - в 08:00 по местному времени. Перевозить пассажиров планируется на воздушных судах Airbus A320.

В пресс-службе напомнили, что города Узбекистана входят в число самых востребованных международных направлений. Рост пассажиропотока по этим направлениям за первую половину 2023 года составил 34% к аналогичному периоду прошлого года. Помимо Ургенча, улететь из Пулково можно в Ташкент, Бухару, Самарканд, Термез и Фергану. Всего в города Узбекистана выполняется 26 рейсов в неделю.