В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума

Он составил 99%, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России достигла исторического максимума и составила 99%. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Прoфессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раcкрытию преступлений, в том числе тяжких и особo тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раcкрываемость убийств и покушений на убийство доcтигла исторического максимума и составила 99%", - сказала она.

Волк отметила, что в настоящее время в России раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. "Повыcилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других cоставов", - отметила представитель ведомства.

По данным МВД, в январе - мае 2023 года зарегистрировано 813,9 тыс. преступлений, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 38 регионах России, снижение - в 47.