В Московском институте электронной техники число бюджетных мест выросло на 23%

В 2023 году под обучение на 18 направлений для бакалавриата выделили 837 мест и 429 - для поступающих в магистратуру

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Число бюджетных мест в Национальном следовательском университете "Московский институт электронной техники" (НИУ МИЭТ) выросло на 23% за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За последние пять лет в НИУ МИЭТ на 23% выросло количество бюджетных мест по техническим специальностям. Например, в 2023 году под обучение на 18 таких направлениях для бакалавриата было выделено 837 мест и 429 - для поступающих в магистратуру. Традиционно большим спросом среди абитуриентов пользуются направления IT-профиля и инженерные специальности. Много желающих поступить на "Электронику и наноэлектронику", где открыто наибольшее количество бюджетных мест - 141", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что НИУ МИЭТ - один из ведущих центров образования, науки и инноваций в области электроники и IT. Он участвует в федеральной программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Университет координирует Ассоциацию вузов, готовящих кадры в области разработки электронной компонентной базы. Для подтверждения уровня знаний студентов в университете в этом году заработал Межотраслевой экзаменационный центр, который также помогает корректировать образовательные программы, ориентируясь на запросы работодателей, в том числе компаний столичной ОЭЗ.

"В новом учебном году НИУ МИЭТ запускает программу магистратуры "Синхротронное излучение в технологии наноматериалов". Это пилотный проект, важность которого обусловлена острой потребностью в специалистах, работающих в области исследования новых материалов. Сегодня выпускники университета востребованы на отечественных предприятиях электроники", - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В 2023 году НИУ МИЭТ выпустил свыше тысячи молодых специалистов, часть из которых готовы принять на работу на предприятиях особой экономической зоны столицы. По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, особое значение выпускники вуза имеют для предприятий площадки "Алабушево", она наиболее популярна для трудоустройства молодых специалистов.