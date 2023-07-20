Посетители музея оружия в Туле в перспективе смогут "управлять" ЗРПК "Панцирь-С1"

Комплекс передали музею в честь его 150-летнего юбилея

ТАСС, 20 июля. Тульский государственный музей оружия, который единственным в России пополнил свою экспозицию зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-С1", планирует создать в кабине ЗРПК комплекс виртуальной реальности, чтобы посетители смогли почувствовать себя операторами этого современного оружия. Об этом сообщили ТАСС в апресс-службе музея.

"В перспективе в кабине ЗРПК планируется разместить комплекс виртуальной реальности "Я управляю "Панцирем", - сказали в пресс-службе, добавив, что ощутить себя оператором комплекса смогут все желающие.

ЗРПК "Панцирь-С1" установлен на территории у здания - "шлема" Тульского государственного музея оружия. Он стал новым экспонатом выставки "Стальные стражи", рассказывающей о российской военной технике второй половины XX века, в создании которой приняли участие тульские конструкторы.

Новый экспонат уже включен в экскурсионную программу музея. "Рассказ об экспонате "Панцирь-С1" станет частью общей тематической экскурсии по выставки "Стальные стражи", - отметили в пресс-службе.

19 июля ЗРПК "Панцирь-С1" пополнил экспозицию Тульского государственного музея оружия. Комплекс передали музею в честь его 150-летнего юбилея.

Комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для защиты важных объектов и войск от вражеских ударов с воздуха, принят на вооружение в феврале 2013 года. Комплекс передали музею по решению губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при содействии заместителя генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" - управляющего директора АО "КБП имени академика А.Г. Шипунова" Вячеслава Ковалева.