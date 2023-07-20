В Иркутской области лучшие учителя физики и математики смогут повысить квалификацию

Мера предпринимается для повышения интереса школьников к естественным и техническим дисциплинам, сообщили в пресс-службе Минобрнауки

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России совместно с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) и администрацией Иркутской области намерены организовать курсы повышения квалификации для лучших в регионе учителей математики и физики. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки в связи с рабочим визитом министра Валерия Фалькова в Иркутскую область.

"Для повышения общего интереса школьников к естественным и техническим дисциплинам, в самое ближайшее время Минобрнауки России, правительство Иркутской области и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне организуют повышение квалификации для лучших учителей физики и математики", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что Фальков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочее совещание, на котором обсудили проект по созданию студенческого межвузовского кампуса в Иркутске. Министр рекомендовал проработать вопросы механизма реализации проекта, уделив особое внимание земельному участку, параметрам и ограничениям по градостроительному плану, обеспечению инженерными сетями.

Фальков и Кобзев высоко оценили деятельность научно-образовательного центра "Байкал" и его ключевой уникальный научно-технологический проект - Федеральный центр химии в Усолье-Сибирском. Отмечено, что центр "обеспечит важнейшие решения в сфере развития малотоннажной и среднетоннажной химии, в том числе по видам продукции, которые сейчас в России не производятся". Стороны выразили надежду, что развитие инфраструктуры уникальной научной установки - Байкальского глубоководного нейтринного телескопа - позволит принимать больше студентов и ученых со всего мира, желающих на ней поработать.