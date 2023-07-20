Дума наделила силовиков, МЧС и некоторых ЧОП правом пресекать движение беспилотников

Согласно действующему законодательству, сотрудники силовых ведомств могут противостоять только воздушным беспилотным аппаратам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит силовым структурам, а также МЧС России и некоторым частным охранным организациям пресекать движение воздушных, подводных, надводных и других беспилотных аппаратов и комплексов.

По действующему законодательству сотрудники силовых ведомств могут противостоять только воздушным беспилотникам. Новые нормы наделяют МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе воздушных, подводных и надводных, а также беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов. Правом пресекать движение таких беспилотников наделяются также военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС РФ для защиты своих сил и населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах, а также при ЧС.

Право пресекать движение беспилотников также получают сотрудники частных охранных организаций, прошедшие профподготовку, для обеспечения антитеррористической защищенности объектов. Кроме того, сотрудники органов федеральной фельдъегерской связи также смогут пресекать движение беспилотников для отражения нападения, угрожающего сохранности доставляемой корреспонденции и технической документации.