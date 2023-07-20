Число жалоб на сервисные центры в Екатеринбурге за два года выросло более чем вдвое

Ситуация требует вмешательства правоохранительных органов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Число жалоб в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей на сервисные центры по ремонту бытовой техники за два года выросло более чем вдвое. Ситуация требует вмешательства правоохранительных органов, сообщила директор центра Янина Голубева.

"На сегодня это одна из главных болевых точек нашего рынка. <…> В 2021 году таких обращений было всего 100, и это очень немного в процентном соотношении, в 2022 году мы в два раза увидели увеличение - их уже было уже больше 200, а вот за первое полугодие 2023 года мы зарегистрировали уже порядка 150 обращений с жалобами на эту сферу услуг. <…> Я бы, наверное, употребила такой термин, как массовый обман граждан сервисными центрами", - сказала Голубева на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По ее словам, сотрудники ряда организаций ставят задачу во чтобы ни стало перехватить заказ и убедить потребителя, что необходима замена деталей по высокой цене. После проведения обслуживания выясняется, что прибор не работает либо замена деталей не была необходима. "Хотелось, чтобы в эту работу включались очень серьезно и основательно правоохранительные органы. Потому что иногда мы видим такие обращения, из которых следует, <...> что это действия, которые могут подпадать уже под юрисдикцию уголовного кодекса", - сказала Голубева, отметив, что сам центр ведет работу прежде всего по информированию потребителей о существующих рисках.

Еще одной проблемной сферой, где фиксируется рост жалоб, Голубева назвала медицину, прежде всего, стоматологию и косметологию. В частности, это случаи, когда медицинское вмешательство оказывается без подписания бланка информированного добровольного согласия на лечение.

В то же время нормализовалась ситуация в сфере покупок в интернет-магазинах, на которую пришелся пик числа жалоб во время пандемии коронавируса. Сейчас большинство споров разрешается в претензионном порядке, покупатели научились отличать сайты мошенников от настоящих продавцов, а маркетплейсы налаживают механизмы работы с претензиями потребителей, отметила Голубева.