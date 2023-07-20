Дума поддержала поправку о введении серебряных медалей для выпускников школ

Выпускники 11-х классов, закончившие школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании проголосовала за принятие поправки о введении серебряных медалей для выпускников школ.

Выпускники 11-х классов, закончившие школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени, то есть серебряную медаль.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.