20 июля, 11:45,
обновлено 20 июля, 11:48

Дума поддержала поправку о введении серебряных медалей для выпускников школ

Выпускники 11-х классов, закончившие школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании проголосовала за принятие поправки о введении серебряных медалей для выпускников школ.

Выпускники 11-х классов, закончившие школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени, то есть серебряную медаль.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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