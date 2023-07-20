В Петербурге в дни саммита Россия - Африка запустят дополнительные электрички

Это позволит компенсировать запрет автомобильного проезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Дополнительные пригородные поезда будут запущены в Петербурге между Павловском и Витебским вокзалом для жителей Шушар 27 и 28 июля в связи с саммитом Россия-Африка, это позволит компенсировать запрет автомобильного проезда. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Для улучшения транспортного обслуживания жителей поселка Шушары на период проведения саммита Россия-Африка вместе с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией увеличиваем количество электричек между Павловском и Витебским вокзалом с остановкой на ж/д станции "Шушары". 27 и 28 июля в расписание будут добавлены по пять пар пригородных поездов в каждом направлении: в Санкт-Петербург и обратно в Павловск", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что средний интервал между поездами составит 15-20 минут.

Ранее в комтрансе сообщали, что 27 и 28 июля 2023 года с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 въезд и выезд в поселок Шушары будет закрыт в связи с проведением саммита Россия - Африка. Кроме того, в Московском и Пушкинском районах до конца июля будут действовать временные ограничения движения транспорта. В частности, изменяется движение автобусов № 13А - они не будут заезжать на остановку Внуковская улица. На ряде улиц будет запрещено движение и остановка транспорта с 15 по 30 июля.

Ограничения на ЗСД

В свою очередь, в пресс-службе Западного скоростного диаметра (ЗСД) в четверг сообщили, что во время проведения саммита Россия -Африка на автомагистрали будут введены ограничения движения грузового транспорта.

"C 26 по 30 июля профильными государственными органами будет установлен запрет для передвижения грузовых транспортных средств на участке ЗСД от набережной реки Екатерингофки до КАД (Юг) и от КАД (Юг) до набережной реки Екатерингофки, включая все съезды на указанном участке", - говорится в сообщении.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".