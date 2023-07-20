20 июля, 12:12
Военная операция на Украине

В СПЧ заявили, что более 90 тыс. учащихся в ДНР лишены полноценного образования

Более половины образовательных организаций вынуждены работать в дистанционном режиме, сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Шишкина

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 91 тыс. школьников в Донецкой Народной Республике лишены полноценного образования из-за неработающих школ. Более половины образовательных организаций вынуждены работать в дистанционном режиме, сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"На территории Донецкой Народной Республики всего работает 589 школ, из них 335 вынуждены работать в дистанционном режиме. 91 тыс. школьников не получает полноценное очное образование", - сказала она, выступая в четверг на круглом столе, посвященном анализу военных преступлений Украины.

По словам Шишкиной, такая ситуация возникла из-за сложившейся в регионе ситуации с обстрелами со стороны ВСУ и продолжается не первый год, что нарушает права людей, в том числе детей.

Ранее она сообщила, что почти 9 тыс. мирных жителей погибли на территории Донецкой Народной Республики с 14 апреля 2014 года, в том числе 228 детей. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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