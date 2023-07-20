Электронную визу в России можно будет оформить менее чем за неделю

Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Иностранные туристы смогут оформить электронную визу в Россию менее чем за неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Электронную визу, согласно распоряжению правительства РФ, смогут оформить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления", - говорится в сообщении.

Электронная виза будет оформляться через интернет для туристических поездок, гостевых или деловых визитов, участия в научных, культурных, спортивных или других мероприятиях. Документ оформляется дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ, для этого иностранцу необходимо подать заявление на специальном сайте МИД. Единая электронная виза - однократная, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, рассказали в министерстве.

По оценкам Минэкономразвития, въездной турпоток по итогам 2023 года может вырасти до 10 млн человек, в том числе благодаря запуску электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном.

Вчера вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством попросила главу государства поддержать предложение о запуске в стране с 1 августа электронных виз. Президент поддержал это предложение.

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.