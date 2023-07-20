В маркете появилась возможность выбрать темы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский магазин приложений RuStore обновил дизайн - в нем появился выбор темы. Доступны стали темная и розовая версии, сообщили в пресс-службе VK - разработчика магазина.

"Пользователи ждали темную тему - это один из самых частых запросов, которые мы получали. Многие используют темную тему оформления на своих устройствах для экономии энергии, при плохой освещенности или переключают в зависимости от времени суток. Также мы добавили трендовую розовую тему", - привели в пресс-службе слова директора по продукту RuStore Олега Афанасьева.

В специально добавленном разделе "Тема" пользователям теперь доступны четыре вида тем - светлая, темная, розовая или копирующая интерфейс системы.