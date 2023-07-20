В Тбилиси установят мемориальную доску композитору музыки к "Мимимо" и "Кин-дза-дза!"

Вопрос открытия таблички в ближайшее время рассмотрит специальная комиссия мэрии Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 июля. /ТАСС/. Депутаты тбилисского городского собрания приняли решение установить мемориальную доску на доме, где проживал композитор Гия Канчели, написавший музыку для фильмов "Мимимо" и "Кин-дза-дза!". Об этом сообщила пресс-служба городского собрания.

"С учетом того факта, что Гия Канчели - композитор мирового значения и в Тбилиси открыта улица его имени, важно разместить мемориальную табличку на двух языках. Это будет также важнейшим событием для развития туризма в столице", - сообщил на заседании комиссии по образованию и культуре городского собрания ее председатель Каха Лабучидзе.

В доме по улице Товстоногова в одном из центральных районов Тбилиси Канчели проживал с 1935 по 2019 год. Вопрос открытия таблички в ближайшее время рассмотрит специальная комиссия мэрии Тбилиси.

Народный артист Грузии и СССР Канчели умер в октябре 2019 года в Тбилиси на 85-м году жизни после продолжительной болезни. В июне 2022 года одна из улиц, расположенных рядом с домом композитора названа его именем.

Канчели стал автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая многие картины режиссера Георгия Данелии, в их числе "Не горюй!", "Мимино", "Слезы капали" и "Кин-дза-дза!".