Ремиссию ВИЧ-инфекции зафиксировали у шестого пациента в мире

Им стал 49-летний пациент, которому пять лет назад пересадили костный мозг

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Врачи зафиксировали ремиссию ВИЧ-инфекции у шестого человека в мире. Им стал 49-летний пациент, которому пять лет назад пересадили костный мозг. Об этом сообщил в четверг в эфире радиостанции France info директор французского агентства по исследованиям ВИЧ, гепатита и других инфекционных болезней профессор Яздан Язданпан.

По его словам, речь идет о 49-летнем пациенте, у которого ВИЧ-инфекция была диагностирована в 1990 году. Это шестой случай ремиссии заболевания, уточнил ученый.

"В 2018 году больному была проведена пересадка костного мозга", - сказал Язданпан. Он добавил, что "последние 20 месяцев пациент не получал терапии от ВИЧ-инфекции, но вирус больше не проявлялся".

По сведениям радиостанции, пациент ранее лечился в Женеве, а затем в парижском университете Луи Пастера.

В докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) указывается, что сейчас лечение в мире получают 29,8 млн человек из 39 млн, живущих с ВИЧ и СПИДом. При этом за последние три десятилетия удалось предотвратить около 21 млн смертей от этого заболевания. В последнее время средства, выделяемые на борьбу с ВИЧ, снижаются, так в 2022 году на эти цели в мире было выделено $20,8 млрд, что соответствует уровню 2013 года.