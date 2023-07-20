Подмосковье получит дополнительно 1,4 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Это позволит обновить порядка 18 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделит Московской области более 1,4 млрд рублей на сокращение количества аварийного жилья, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

"Сегодня дополнительно выделим, в частности, Московской области свыше 1,4 млрд рублей на сокращение аварийного фонда, такое решение позволит обновить порядка 18 тыс. кв. м, жители смогут быстрее переехать в комфортные безопасные квартиры", - сказал председатель правительства.

Мишустин напомнил о продолжении работы по ускоренному расселению людей из жилья, которое стало непригодным для жизни до 1 января 2017 года. "В целом на шестилетнюю программу мы из федерального бюджета запланировали выделение свыше 430 млрд рублей, и до конца текущего года, благодаря системе опережающего финансирования, пришедшие в негодность строения будут досрочно заменены на новые в более чем половине российских субъектов Федерации", - подчеркнул глава кабинета министров. Он напомнил, что эту работу планируется завершить в 2024 году.

"Одновременно продолжается реализация новой программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года", - констатировал премьер-министр. По его данным, благодаря этой программе уже более 9,5 тыс. россиян в 14 регионах смогли улучшить свои жилищные условия.

"Все бюджетные средства должны использоваться максимально эффективно, чтобы люди, для которых мы реализуем такие проекты, увидели абсолютно конкретные результаты такой работы", - указа Мишустин.