По пути следования из Крыма и в Крым за медпомощью обратился 61 человек

Среди них 8 детей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Врачи с вечера понедельника до утра четверга оказали помощь 61 человеку, ехавшему из Крыма или в Крым, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.

"По пути следования из Крыма или в Крым на пунктах пропуска и у паромной переправы организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. По оперативным данным, с 17.00 17 июля по 08.00 20 июля к медикам обратился 61 человек, среди них 8 детей. Одному взрослому понадобилась госпитализация, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.