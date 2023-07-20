Министерство культуры Греции ограничило часы работы археологических площадок из-за жары

Ведомство также сообщило о переносе на последующие дни театральных спектаклей и других культурных мероприятий, которые планировались на археологических площадках 20-23 июля

АФИНЫ, 20 июля. /ТАСС/. Министерство культуры Греции отменило с четверга по воскресенье из-за сильной жары дневные часы работы открытых археологических площадок, включая Афинский Акрополь, ежедневно посещаемый тысячами туристов. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

Министерство сообщило, что "из-за высоких температур с четверга, 20 июля, до воскресенья, 23 июля, часы работы археологических площадок изменены: последний вход посетителей будет в 12:00 по местному времени (совпадает с мск) и возобновление работы в 17:30". В случае изменения погодных условий Минкультуры пообещало сделать новое объявление.

Одновременно Всегреческий союз работников охраны древностей объявил из-за крайне жаркой погоды о четырехчасовых забастовках с четверга до воскресенья. Члены профсоюза будут проводить "четырехчасовые перерывы в работе с 16:00 до 20:00". Союз попросил тех, кто планирует посетить археологические площадки во второй половине дня, позвонить по телефону в компетентные службы Министерства культуры и узнать о возможном изменении часов работы музеев под открытым небом в связи с объявленным прекращением работы.

Министерство также сообщило о переносе на последующие дни театральных спектаклей и других культурных мероприятий, которые планировались на археологических площадках в эти дни "из-за высокого риска пожара или просто крайне высокой температуры воздуха, представляющей опасность для здоровья сотрудников и посетителей".

Греческие метеорологи предупреждают о приближении новой волны экстремально жаркой погоды. В четверг столбик термометра в Греции в среднем достигал 39-41 градуса Цельсия в тени, к воскресенью он приблизится к 45 градусам. В последующие дни ожидается некоторое падение температуры до 40-41 градусов. Все это увеличивает риск природных пожаров, так как начнут дуть сильные ветра, которые могут способствовать их распространению. В среду было зарегистрировано 66 активных очагов лесных пожаров по всей стране, большинство из которых были потушены практически сразу после возникновения. Тем не менее пожарные продолжают борьбу с наиболее крупными природными пожарами на острове Родос, на западе центральной области Аттика близ местечка Дервенохорья и около города Лутраки.