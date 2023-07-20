Следующее слушание по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ пройдет 9 августа

В Хозяйственном суде Киева ранее прошло заседание по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ о выселении монахов из монастыря

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева назначил на 9 августа очередное заседание по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

В сообщении в Telegram-канале СПЖ говорится, что рассмотрение дела продолжат в 15:00 9 августа.

В четверг в Хозяйственном суде Киева прошло заседание по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ о выселении монахов из монастыря. Это было первое заседание после того, как суд перешел к рассмотрению иска по существу. Перед этим трижды принимались решения о переносе. Четыре раза переносили заседания и по иску УПЦ к заповеднику, пока суд не перешел к рассмотрению дела по существу.

С утра монахи собрались у здания суда, так как их и сотрудников пресс-службы УПЦ не пускали внутрь. Братия была вынуждена ожидать на улице. Прихожане УПЦ пришли к суду, чтобы поддержать монахов. В итоге монахов и сотрудников пустили в здание, а заседание началось позже назначенного времени.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ, а утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват корпусов. При этом в канонической церкви сообщили о фактах избиения прихожан и назвали действия властей противоправными.