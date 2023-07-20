Российский союз туриндустрии спрогнозировал рост турпотока в России по итогам года на 10%

По данным организации, число поездок может достигнуть 80 млн

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Туристический поток по России по итогам 2023 года может вырасти на 10% по сравнению с прошлым годом и составить 80 млн поездок. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в ходе пресс-конференции ТАСС.

"На конец года мы делаем такой прогноз, что на 10% прирастем по количеству туристических поездок. В совокупности это прибавит нам порядка 7 млн туристических поездок, мы можем достигнуть рекордных показателей в объеме 80 млн поездок. В прошлом году показатель был 73 млн", - сказал он.

Эксперт отметил, что туристический сезон в России уже можно считать состоявшимся. Самыми популярными у россиян остаются курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии. "В этом году отсутствуют пиковые проявления, которые наблюдались в течение последних двух лет, которые влекли за собой резкое изменение стоимости. <…> Причин много, но в целом загрузка качественная, высокая, но не экстремально высокая", - рассказал Уманский.