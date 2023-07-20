20 июля, 12:54

В Запорожской области сеть госаптек расширили до 135

Врио губернатора региона Евгений Балицкий уточнил, что "с целью шаговой доступности открыты 59 аптечных пунктов при фельдшерско-акушерских пунктах и 50 аптечных пунктов в стационарах"

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Запорожской области расширили до 135 учреждений сеть государственных аптек, сообщил в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Одной из ключевых задач регионального Минздрава остается развитие сети государственных аптек. В Запорожской области уже действуют 135 государственных аптек, и их количество продолжает расти. Государственные аптеки позволяют контролировать ценообразование и сокращать путь фармацевтической отрасли от производителя до потребителя", - написал он.

Балицкий уточнил, что "с целью шаговой доступности открыты 59 аптечных пунктов при фельдшерско-акушерских пунктах и 50 аптечных пунктов в стационарах".

"Поручил министерству здравоохранения усилить работу в части предоставления необходимого перечня лекарственных препаратов, в том числе тех, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В особенности эта работа должна быть усилена в небольших населенных пунктах, где государственных аптек еще мало", - добавил он. 

Теги:
РоссияБалицкий, Евгений Витальевич
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